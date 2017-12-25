АТО: "Різдвяне перемир'я" знову зірвано

Ввечері 25 грудня бойовики порушили домовленості про припинення вогню на лінії розмежування та обстріляли зі 120-мм мінометів укріплення сил АТО в районі н.п. Павлопіль.

Про це заявили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, обстріл стався близько 19:00.

Бойовики випустили 5 мін по силах АТО з тимчасово окупованого н.п. Соснівське.