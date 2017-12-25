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АТО: "Рождественское перемирие" снова сорвано

Понедельник, 25 декабря 2017, 19:32
АТО: Рождественское перемирие снова сорвано

Вечером 25 декабря боевики нарушили договоренности о прекращении огня на линии разграничения и обстреляли из 120-мм минометов укрепления сил АТО в районе н.п. Павлополь.

Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, обстрел произошел около 19:00.

Боевики выпустили 5 мин по силам АТО из временно оккупированного н.п. Сосновское.

Ранее в штабе АТО отчитались, что в течение понедельника в зоне проведения АТО впервые с начала "рождественского перемирия" не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.

Режим прекращения огня в зоне АТО согласован на период новогодних и рождественских праздников с 00:00 23 декабря. Однако, несмотря на договоренности, боевики вели огонь по силам АТО, в результате чего среди бойцов ВСУ есть потери.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассМинские соглашения
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