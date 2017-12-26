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Захарченко заявил о "помиловании" заложников для обмена

Вторник, 26 декабря 2017, 15:10
Захарченко заявил о помиловании заложников для обмена

Главарь незаконного вооруженого формирования "ДНР" Александр Захарченко заявил, о "помиловании" украинских заложников, которых планируют обменять 27 декабря.

Об этом сообщает телеграмм-канал издания, контролируемого сепаратистами.

"Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять", – заявил Захарченко

Он также добавил, что по предварительным договоренностям процедура обмена пленными состоится в среду в 13:00.

Место проведения обмена пока держится в тайне.

Как известно, согласно данным СБУ, на территории оккупированного Донбасса боевики незаконно удерживают 170 граждан Украины. При этом боевики подтверждают удержание только 97 человек, 74 из которых будут освобождены 27 декабря.

25 декабря главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Кум президента РФ Владимира Путина и переговорщик от Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Виктор Медведчук заявил, что обмен пленных состоится по предварительно оговоренной формуле "306 на 74".

Темы: заложникиДНР
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