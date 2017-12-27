Захист Чийгоза й Умерова подав позови до Путіна

Захист кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова подав два адміністративні позови до Адміністрації президента Росії.



Про це адвокат Микола Полозов повідомив у Twitter.



"Подав два адміністративні позови до адміністрації президента Путіна від імені Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова з вимогою надання інформації про укази про помилування", – написав він.



"Засекречування указів про помилування суперечить ч. 2 ст. 24 Конституції РФ", – наголосив Полозов.

Раніше адвокат заявляв, що єдиний документ, який видали Чийгозу в СІЗО, – довідка про звільнення, а Умеров взагалі не отримав від Росії жодних підтверджувальних документів.

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25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині, хоча вони відмовлялися писати прохання про помилування.



Звідти Чийгоз та Умеров вирушили в Україну.

Вони надсилали запити до адміністрації президента РФ з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили з-під варти.

У Володимира Путіна відповіли, що надати ці дані "не вбачається можливим".

29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

А Мустафа Джемілєв заявляв, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виміняв у Росії Чийгоза й Умерова на "двох бандитів, які вбили редактора сайту "Кавказ-центр".