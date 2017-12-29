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Суд Одеси знову арештував фігуранта "справи 2 травня" Мефьодова

П'ятниця, 29 грудня 2017, 19:02

Приморський районний суд Одеси знову взяв під варту одного з фігурантів кримінального провадження за фактом подій 2 травня 2014 року росіянина Євгена Мефьодова.

Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін у Facebook.

"Євген Мефьодов відправлений під варту в СІЗО до 18 січня 2018 року", - написав він.

Суддя заявив, що постанова слідчого судді діє до 18 січня 2018 року, і додав, що апеляційну скаргу можна подати протягом п'яти днів.

Судове засідання проходило в закритому режимі.

Мефьодов був серед 20 антимайданівців, яких звинувачували в організації і участі в масових заворушеннях, що відбулися 2 травня 2014 року в центрі Одеси, – але цю групу міський суд Чорноморська 18 вересня виправдав.

Під час зачитування вироку Мефьодова, виправданого судом у справі про масові заворушення, знову затримали співробітники СБУ.

Мефьодову інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – ст. 110 КК.

14 грудня 2017 року Приморський районний суд Одеси скасував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою росіянину Євгену Мефьодову.

"Запобіжний захід скасовано з метою подальшого обміну (Мефьодова – ред.) на українських військовослужбовців та інших осіб, незаконно утримуваних на території злочинних формувань (в окупованих районах Донецької та Луганської областей – ред.)", - зазначили в прокуратурі.

Однак пізніше Рибін повідомив, що Мефьодов не поїхав на обмін.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесасудсправа 2 травня
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