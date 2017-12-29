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Суд Одессы снова арестовал фигуранта "дела 2 мая" Мефедова

Пятница, 29 декабря 2017, 19:02

Приморский районный суд Одессы снова взял под стражу одного из фигурантов уголовного производства по факту событий 2 мая 2014 россиянина Евгения Мефедова.

Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин в Facebook.

"Евгений Мефедовов отправлен под стражу в СИЗО до 18 января 2018", - написал он.

Судья заявил, что постановление следственного судьи действует до 18 января 2018 года, и добавил, что апелляционную жалобу можно подать в течение пяти дней.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Мефедов был среди 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, – но эту группу городской суд Черноморска 18 сентября оправдал.

После оглашения приговора Евгения Мефедова снова задержали, объявив ему новое подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Мефедову инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ст. 110 УК.

14 декабря Приморский районный суд Одессы отменил меру пресечения в виде содержания под стражей россиянину Евгению Мефедову.

"Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова - ред.) на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно находящихся на территории преступных формирований (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - ред.)", - отметили в прокуратуре.

Однако позже Рыбин сообщил, что Мефедовов не поехал на обмен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессасуддело 2 мая
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