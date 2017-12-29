САП і НАБУ дозволили синові Авакова зустріти Новий рік в Італії
Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро дозволили синові мiнiстра внутрiшнiх справ Арсена Авакова Олександру провести новорічні та різдвяні свята в Італії.
Про це з посиланням на джерело в НАБУ повідомляють "Українські Новини".
За словами джерела, 21 грудня Олександр Аваков повідомив, що запланував виїзд в Італію. САП і НАБУ не були проти цього.
Син голови МВС планує перебувати в Італії до 14 січня 2018 року.
Раніше Арсен Аваков написав у Facebook про відпустку в Італії.
29 грудня САП оскаржила рішення суду про зняття браслета із сина Авакова.
Як відомо, Солом'янський райсуд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт сину голови МВС Арсена Авакова Олександру і зняти з нього електронний браслет.
Як повідомлялось, в грудні суд скасував рішення про арешт майна сина Авакова.
7 листопада на Олександра Авакова вдягли електронний браслет.
НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ.
У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм було оголошено підозру.
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