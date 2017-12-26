Суд повернув синові Авакова закордонний паспорт і зняв браслет

Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт сину голови МВС Арсена Авакова Олександру і зняти з нього електронний браслет.

Про це повідомило "Українській правді" джерело в правоохоронних органах.



За словами співрозмовника УП, відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 22 грудня.

Він пояснив, що прокуратура клопотала про продовження особистих зобов'язань, але суд задовольнив клопотання лише частково – син очільника МВС має з'являтися до слідчого чи в суд за першим викликом, але отримав назад документи для виїзду за кордон.

Ще до цього рішення суду Олександр Аваков клопотав у слідчих про дозвіл виїхати до Італії до 14 січня 2018 року і отримав його.

Як відомо, раніше в грудні суд скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

Як повідомлялося, 7 листопада на Олександра Авакова вдягли електронний браслет.

НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ.

У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм було оголошено підозру.

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