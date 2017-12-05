Луценко виступить у Раді з викриттям Саакашвілі

Генеральний прокурор Юрій Луценко виступить у Верховній Раді у вівторок із викривальними матеріалами щодо Міхеіла Саакашвілі.

Про це УП повідомили співрозмовники у фракції БПП.

За їхніми словами, Луценко запрошений у парламент на 16:00.

"Він принесе багато цікавого про Саакашвілі", - сказав один із близьких до Луценка депутатів.

За даними УП, зокрема йдеться про відео, де Саакашвілі начебто зустрічається зі скандальним олігархом часів Януковича Сергієм Курченком.

Як повідомив журналістам у парламенті заступник голови фракції "БПП" Сергій Березенко, заява Луценка матиме "сенсаційний характер". Йдеться про розкриті Службою безпеки України і ГПУ джерела фінансування так званого "Міхо-майдану".

"Я думаю, що ті люди, які фінансують цей майдан, будуть серйозним сюрпризом як для преси, так і для всієї України", - цитує парламентарія УНІАН.

Крім того, о 12:00 Луценко проведе з цього приводу брифінг.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пуситили.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

За даними СБУ, Саакашвілі затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 ККУ (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Станом на 11:50 Саакашвілі не вивезли – активісти продовжують блокувати автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

Роман Романюк, УП