Луценко закликав Березюка скласти мандат

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав голову парламентської фракції "Самопоміч" Олега Березюка скласти повноваження народного депутата.

Про це він заявив у вівторок з трибуни Верховної Ради.

"Думаю, що вам найкраще сьогодні було б вийти в центр Львова, стати на коліна, поцілувати національний прапор і скласти мандат як визнання політичної ганьби вашої сили, яка діє за гроші Москви", - звернувся він до Березюка

"Знаю, що мужності у вас ніколи не вистачить, тому зустрінемось у слідчого і в суді", - додав голова ГПУ.

За його словами, у Генпрокуратури є докази, що активістів "Самопомочі" підвозили до квартири Саакашвілі, щоб завадити правоохоронцям забрати політика на допит.

Як відомо, "Самопоміч" підтримує Саакашвілі ще з того часу, коли він перетнув польсько-український кордон 10 вересня.

5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який був у квартирі Саакашвілі, повідомив, що його підопічному "озвучили підозру в сприянні поваленню державного режиму".

Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

В 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.

Саакашвілі назвав обвинувачення українських силовиків фейковими, та заявив, що залишатиметься під Радою і вимагатиме відставки очільників ГПУ та СБУ та імпічменту президента.

Євген Кізілов, УП