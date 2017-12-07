Росія запускає поїзди в обхід України

Російські поїзди ходитимуть в обхід України з 11 грудня цього року.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на заяву директора РЖД з пасажирських перевезень Дмитра Пегова, передає Інтерфакс-Україна.

"Частина поїздів вже там ходить. Перехід буде тривати саме добу - з 10 до 11 грудня. Коли відбудеться перехід, то вже пасажирські поїзди там курсувати не будуть", - розповів російський чиновник.

Залізничне сполучення в обхід України буде запущено по ділянці Журавка - Міллерово з 11 грудня, перехід на нові маршрути має зайняти близько доби.

Йдеться про внутрішні поїзди, які слідують у бік Ростова. Раніше вони мали двічі перетинати кордон України на території Луганської області.

Нагадаємо, компанія "Російська залізниця" 20 вересня 2017 року повідомила про запуск регулярного руху вантажних поїздів в рамках тестової експлуатації на лінії Журавка-Міллерово в Воронезькій та Ростовській областях в обхід України.