Біткоїн побив новий рекорд - 17 тисяч доларів за монету
П'ятниця, 8 грудня 2017, 04:41
Вартість біткоїна побила черговий історичний рекорд, перевищивши 17 тисяч доларів США.
Про повідомляє портал Сoinmarketcap.
Курс криптовалюти становить $17,7 тисяч.
Як відомо, біткоїн обійшов рубль за капіталізацією і тепер може обійти індійську рупію - наступну найбільшу валюту в світі.
Раніше повідомлялося, що біткоїн може знову розколотися.
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила почати торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.