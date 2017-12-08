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Біткоїн побив новий рекорд - 17 тисяч доларів за монету

П'ятниця, 8 грудня 2017, 04:41

Вартість біткоїна побила черговий історичний рекорд, перевищивши 17 тисяч доларів США.

Про повідомляє портал Сoinmarketcap.

Курс криптовалюти становить $17,7 тисяч.

Як відомо, біткоїн обійшов рубль за капіталізацією і тепер може обійти індійську рупію - наступну найбільшу валюту в світі.

Раніше повідомлялося, що біткоїн може знову розколотися. 

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила почати торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.

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