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У Києві на Дарниці зносять ринок, люди перекрили дорогу

П'ятниця, 8 грудня 2017, 16:42
У Києві на Дарниці зносять ринок, люди перекрили дорогу

Підприємці, що торгують на ринку господарчих товарів біля Дарницького вокзалу у Києві, перекрили рух на вулиці Бориспільській у зв’язку з демонтажем ринку.

Про це "Українській правді" повідомили орендарі торгових місць на ринку.

 
Фото УП

"Сьогодні прийшли і потрощили ринок. Люди перекрили рух", - розповіла одна з орендарів Ольга.

 
Фото з facebook Киев Оперативный

За її словами, жодного попередження про демонтаж не було, а демонтували під покровом ночі. Наразі люди намагаються врятувати свій товар.

 
Фото з facebook Киев Оперативный

У КП "Київблагоустрій" повідомили, що демонтаж проводила підрядна організація на їх вимогу, оскільки ринок незаконний.

"Це планові роботи з демонтажу. У цього ринку немає жодних документів: ні на землю, ні права власності", - сказав в.о. директора КП "Київблагоустрій", депутат Київради Андрій Андрєєв.

Він заперечує, що людей не повідомляли.

"Їм виносили вже два приписи. На жоден реакції не було, інспектор звертався до адміністрації цього об’єкту, також реакції не було. Тому сьогодні було підписано доручення на демонтаж, і почались демонтажні роботи", - пояснив Андрєєв.

За його словами, наразі комунальники дали можливість орендарям забрати свої товари.

"Шляху назад не буде. Забирайте товари, бо якщо почне працювати трактор, то ці товари пошкодить. Ринок буде повністю демонтований, це тільки питання часу", - сказав в.о. директора КП "Київблагоустрій".

Він не зміг спрогнозувати, коли закінчиться демонтаж, бо під час "законних дій комунальники часто стикаються з спротивом".

Водночас орендарі наполягають, що ні про демонтаж, ні про те, що треба забирати товар їх ніхто не попереджав.

Станом на 17.30 рух транспорту залишається повністю заблокованим. Як повідомив УП очевидець, люди перекрили також трамвайні колії. На місці багато правоохоронців.

Як повідомив УП перший заступник директора департаменту КП "Київблагоустрій" - начальник управління контролю за благоустроєм Тарас Панчій, станом на цю годину на місце події для врегулювання конфлікту з підприємцями і орендарями, які перекрили рух, виїхав в.о. голови Дарницької райдержадміністрації Василь Лозовий.

"Це питання буде вирішуватися", – сказав Панчій.

Він ще раз підкреслив, що ринок діє незаконно, а орендарів багато разів попереджали, що будуть провоити демонтаж:

"Там навіть відриті кримінальні провадження про самозахоплення землі", – зазначив Панчій.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київакціїнадзвичайна подія
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