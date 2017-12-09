Біля ізолятора, де тримають Саакашвілі, сталася сутичка через намет

Під будівлею СБУ, де утримують лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, між активістами та силовиками сталися сутички через те, що вони хотіли розбити там намет.

Відео транслювалося зі сторінки Саакашвілі у facebook.

Як повідомляє Радіо Свобода, поліція не дала встановити намет активістам "Руху нових сил" навпроти одного із виїздів із ізолятора тимчасового тримання.

Після кількахвилинної суперечки із активістами, поліція взяла їх у кільце і відтіснила, забравши намет.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Він був затриманий в квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.