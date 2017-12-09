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Тимошенко закликала президента звільнити Саакашвілі: Ростов не гумовий

Субота, 9 грудня 2017, 12:11
Тимошенко закликала президента звільнити Саакашвілі: Ростов не гумовий

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала президента України Петра Порошенка негайно звільнити Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться у зверненні Тимошенко, яке розміщено на сайті партії.

"Вам відняло пам’ять, ви забули, що так, як з арештом Саакашвілі, уже було. ... На четвертому році свого правління ви стали одночасно президентом, прокурором, парламентом, урядом, судом і генпродюсером усіх телеканалів. Тепер Ви кидаєте за ґрати своїх опонентів – так, як це робив Янукович. Згадайте, чим все завершилося. Ростов не гумовий", - заявила Тимошенко. 

Вона додала, що розуміє - "Міхеіла Саакашвілі посадив не генпрокурор, не суд, не будь-яка інша правохоронна структура, його посадили конкретно ви" і закликала "скасувати усі команди і не ганьбити Україну". 

Як відомо, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди. 

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.

Українська правда 

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Теми: СаакашвіліПорошенкоТимошенко
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