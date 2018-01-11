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Головні новини дня – за 60 секунд

Четвер, 11 січня 2018, 21:04

Прокуратура коментує опублікований вирок про спецконфіскаціі, адвокати Ноздровської заявляють про стеження, за гастролі в РФ артистів хочуть штрафувати - новини, які обговорювали 11 січня.

Про вирок щодо спецконфіскації. Генеральна прокуратура України не підтверджує і не спростовує справжність тексту вироку суду щодо спецконфіскації 1,5 мільярда доларів оточення екс-президента Віктора Януковича, оприлюдненого Al Jazeera.

Про спрау Ноздровської. Дочка вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія заявляє, що матеріали справи не збігаються зі свідченнями підозрюваного у вбивстві Юрія Россошанського.

А адвокати Анастасії Ноздровскої заявляють про стеження за ними невідомих осіб, що розцінюють як психологічний тиск.

Про УПЦ МП. 11 січня прокуратура Запорізької області порушила справу у зв'язку з відмовою священиків УПЦ МП відспівувати 2-річного хлопчика, на якого 31 грудня упав самогубець.

Про гастролі в РФ. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення пропонує ввести штрафи та кримінальну відповідальність за гастролі артистів в Росії. А віце-прем'єр Кириленко виступив із власною пропозицією.

Про справу "Укртелекому". Суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав "СКМ" Ріната Ахметова доплатити 760 мільйонів доларів кіпрській компанії Raga Establishment Ltd за "Укртелеком".

Про бюджетні кошти. Кабінет міністрів дозволив розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті.

Про кір. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевняє, що зараз не йдеться про епідемію кору.

Про Сирію, РФ та Україну. Російські військові заявили, що вибухівка з бомб дронів, які атакували дві російські бази в Сирії виготовляється, зокрема, в Україні.

Про біткоїни. Національний координаційний центр кібербезпеки доручив створити робочу групу, яка має визначити порядок функціонування ринку криптовалют, їх оподаткування, а НБУ опрацьовує питання доцільності випуску власної криптовалюти.

"Українська правда" у Threads

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