Дочка Ноздровської каже, що матеріали не збігаються з показами Россошанського

Дочка вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія заявляє, що матеріали справи не збігаються зі свідченнями підозрюваного у вбивстві Юрія Россошанського.



Про це вона сказала на прес-конференції у четвер, передають Українські Новини.



"Матеріали не збігаються з тим, що він (Россошанський) говорить. Моя мати боролася в першу чергу за правду, а не з Россошанським", - заявила дочка правозахисниці.



Вона запевняє, що слідство відкрило стороні захисту лише 10-15% матеріалів справи.



Адвокати Ноздровскої вимагають від прокуратури надати доступ до всіх матеріалів кримінального провадження.



При цьому дочка вбитої подякувала президенту Петру Порошенку за увагу до її трагедії, але вважає, що правоохоронці обдурили главу держави щодо підозрюваної особи.



Адвокати Анастасії також вважають, що із зібраною доказовою базою суд може винести виправдувальний вирок Юрію Россошанському.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

9 січня Ноздровську поховали.

Сам Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

Суд арештував його на 60 діб без права внесення застави.

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