Главные новости дня – за 60 секунд

Прокуратура комментирует опубликованный приговор о спецконфискации, адвокаты Ноздровской заявляют о слежке, за гастроли в РФ артистов хотят штрафовать– новости, которые обсуждали 11января.

О приговоре о спецконфискации. Генеральная прокуратура Украины не подтверждает и не опровергает подлинность текста приговора суда в отношении спецконфискации 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента Виктора Януковича, обнародованного Al Jazeera.

О деле Ноздровской. Дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия заявляет, что материалы дела не совпадают с показаниями подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского.

А адвокаты Ноздровской заявляют о слежке за ними неизвестных лиц, что расценивают как психологическое давление.

Об УПЦ МП. 11 января прокуратура Запорожской области возбудила дело в связи с отказом священников УПЦ МП отпевать 2-летнего мальчика, на которого 31 декабря упал самоубийца.

О гастролях в РФ. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает ввести штрафы и уголовную ответственность за гастроли артистов в России.

Об "Укртелекоме". Суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" Рината Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за "Укртелеком".

О бюджетных средствах. Кабинет министров разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.

О кори. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что сейчас речь не идет об эпидемии кори.

О Сирии, РФ и Украине. Российские военные заявили, что взрывчатка из бомб дронов, которые атаковали две российские базы в Сирии производится, в частности, в Украине.



О биткоинах. Национальный координационный центр кибербезопасности поручил создать рабочую группу, которая должна определить порядок функционирования рынка криптовалют, их налогообложения, а НБУ прорабатывает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.