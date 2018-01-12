Експерти: Яценюк і дружина Авакова могли відмивати кошти продажем "Еспрессо"

Продаж екс-прем'єром Арсенієм Яценюком та дружиною міністра внутрішніх справ Інною Аваковою своїх часток телеканалу "Еспресо" викликають підозру щодо відмивання грошей.

Про це пише "KyivPost", наводячи думку експертів, що прокоментували журналістам продаж частки майже в 10 разів дорожче, ніж вартість купівлі.

Так, голова проекту "Наші гроші" Олексій Шалайський заявив, що в угоді може мати місце корупція.

"Коли ви купуєте будь-яку частку на одну гривню і робите з них дев'ять, це називають корупцією скрізь у світі", – сказав він.

Видання також наводить слова провідного юриста ЦПК Олени Щербань, яка вбачає в угоді ознаки відмивання грошей.

За словами Щербань, це може бути цікаво не лише НАБУ (з проханням про перевірку до якого вже звернувся нардеп Лещенко – УП), а й Державній службі фінансового моніторингу.

"Але Державний фінансовий моніторинг очолює (Ігор) Черкаський, який, як вважається, є протеже Народного фронту", – сказала вона журналістам.

Раніше народний депутат Сергій Лещенко в своїй програмі на 24 каналі заявив, що попросив Національне антикорупційне бюро України провести розслідування угоди.

За його словами, у червні 2017 року Яценюк купив свою частку за 3,8 мільйона гривень (або 145 тисяч доларів). Через півроку він продав його сину олігарха та депутата Жеваго за 1,5 мільйона доларів. Таким чином, прибуток склав майже 1000 відсотків.

Співзасновник Espresso TV та нардеп від "Народного фронту" Микола Княжицький в коментарі виданню заявив, що не боїться будь-якого розслідування.

Він звернув увагу, що ціна, за якою Яценюк купив свою частку, була встановлена в 2013 році, коли "Еспрессо-ТВ" було саме в процесі створення.

"Ми погодились, що вони (Яценюк та Аваков) можуть купувати свої акції за цією ціною", – цитує Княжицького "KyivPost".

Прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо заявила також, що Яценюк продавав акції "Еспресо-ТВ" через прозорі процедури і тепер платитиме податки у державний бюджет на суму 7 мільйонів гривень (249 тисяч доларів).

Вона вважає, що Лещенко та інші особи використовують "будь-які вигадки, щоб дискредитувати Арсенія Яценюка та його політичну силу".

Як відомо, телеканал "Espreso.TV" створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова та дружина Княжицього стали співвласниками телеканалу "Еспресо" у серпні 2017 року.

На початку грудня нардеп та засновник телеканалу "Еспресо" Микола Княжицький заявив, що нардеп та бізнесмен Костянтин Жеваго хоче купити "Еспресо". За словами Княжицького, наразі телеканал є прибутковим, зокрема завдяки розміщенню реклами підприємств, пов’язаних з Костянтином Жеваго.

30 грудня стало відомо, що Яценюк та Інна Авакова відчужили свої частки у статутному капіталі телеканала "Еспресо" на користь іноземної компанії Atmosphere Entertainment, кінцевим власником якої є громадянин України, син українського олігарха та нардепа Іван Жеваго.

Прес-секретар екс-прем’єру Ольга Лаппо повідомила, що Яценюк продав 30-відсоткову частку телеканалу "Еспресо" американській компанії за майже 1,5 млн доларів США.

Крім того, очільник Міністерства внутрішніх справ Аваков розповів у Twitter, що його жружина продала свою 40-відсоткову частку телеканалу "Еспресо" за майже 2 мільйони доларів США.