Головні новини дня – за 60 секунд

"Перебільшена" корупція Гройсмана, скасування реформи ДФС, Медведчук може потрапити під санкції США - новини, які обговорювали 12 січня.

Про корупцію. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави.

Про Мотор Січ. Сніжнянський машинобудівний завод, що розташований на тимчасово непідконтрольній Україні території, і далі належить ПАТ Мотор Січ, хоча переданий під управління іноземній компанії.

Про реформу ДФС. Кабінет міністрів скасував постанови 2017 року про реформування та реорганізацію Державної фіскальної служби та митниці, які ініціювало Міністерство фінансів.

Про Медведчука. Депутат БПП Іван Вінник заявляє, що має інформацію про можливе внесення до санкційного списку США кума президента РФ Путіна і переговірника з гуманітарних питань Віктора Медведчука, але його це не турбує.

Про борг Київського метрополітену. Російсько-український бізнесмен Павло Фукс купив компанію Укррослізинг, яка на початку минулого року відсудила у Київського метрополітену 1,96 мільярда гривень за поставку 100 вагонів в 2010-2013 роках.

Про "Еспресо". Продаж екс-прем'єром Арсенієм Яценюком та дружиною міністра внутрішніх справ Інною Аваковою своїх часток телеканалу "Еспресо" викликають підозру щодо відмивання грошей.

Про кримінал. У Запоріжжя близько полудня нападники на автомобілі "Ланос" посеред вулиці впритул розстріляли підприємця та відібрали у нього гроші.

Також жінку-таксиста Ірину Чуприну, яка зникла між 7 та 8 січня на Черкащині, знайдено мертвою, підозрюваного в її вбивстві затримано.

Про інфляцію. За даними Держслужби статистики, у 2017 році споживча інфляція в Україні становила 13,7% і перевищила мету (8% + - 2 п.п.) Національного банку.

Про Луценка. Генпрокурор Юрій Луценко запевняє, що акція протесту під його будинком жодним чином не пов'язана з кримінальними справами проти Автомайданівців.

Про візи. 15 січня розпочнуть роботу 10 українських візових центрів за кордоном, які надаватимуть послуги іноземцям з прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну.