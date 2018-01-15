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Луценко прийде в Раду звітувати про конфіскацію "грошей Януковича"  

Понеділок, 15 січня 2018, 14:05

Генпрокурор Юрій Луценко 17 січня під час засідання комітету ВР з нацбезпеки і оборони відзвітує про хід спецконфіскації коштів екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Як раніше повідомляли в Генеральній прокуратурі, офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані 1,5 мільярда гривень колишнього президента України Віктора Януковича.

7 січня телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування, за яким нардеп-втікач Олександр Онищенко та бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у "младоолігарха"-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка, а згодом подав до суду на Al Jazeera на суму 20 мільйонів доларів через оприлюднене розслідування.

Більше про розслідування щодо "грошей Януковича" читайте у матеріалі "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка". 

Українська правда

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Теми: ЯнуковичспецконфіскаціяЛуценко
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