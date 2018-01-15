Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко придет в Раду отчитываться о конфискации "денег Януковича"

Понедельник, 15 января 2018, 14:05

Генпрокурор Юрий Луценко 17 января во время заседания комитета ВР по нацбезопасности и обороне отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре, офшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные 1,5 миллиарда гривен бывшего президента Украины Виктора Януковича.

7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, согласно которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели в "младоолигарха"-беглеца Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича. 

Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко, а позже подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 миллионов долларов за обнародованное расследование.

Больше о расследовании относительно "денег Януковича" читайте в материале "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичспецконфискацияЛуценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: