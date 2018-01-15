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В СБУ розповіли, де осів Плотницький  

Понеділок, 15 січня 2018, 14:25

Колишній ватажок так званої "ЛНР" Ігор Плотницький перебуває на території Росії.

Про це в ефірі повідомив керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов, передає "Громадське радіо".

"За нашими матеріалами, Плотницький перебуває на території Російської Федерації. І це все поки, що я можу сказати. Тому що багато можна розповідати, але краще показувати конкретними матеріалами", - сказав він.

Як відомо, 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

Російське видання РБК, посилаючись на джерела в оточенні ідеолога створення проекту "Новоросія" Владислава Суркова, писало, що в конфлікті між Плотницьким та Корнетом - відстороненим главою "МВС ЛНР" - Кремль став на бік останнього.

Згодом Плотницький заявив про відставку за станом здоров'я. Його призначили уповноваженим від ОРЛО з виконання Мінських угод, оскільки він є одним з підписантів цих угод. 

"Народна рада "ЛНР" задовольнила заяву ватажка Плотницького про "відставку" і призначила виконувачем його обов'язків Леоніда Пасічника, який заявив, що зміна "керівництва" ОРЛО не вплине на обмін полоненими.

Теми: ДонбасРосіяСБУ
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