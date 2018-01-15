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В СБУ рассказали, где осел Плотницкий

Понедельник, 15 января 2018, 14:25

Бывший главарь так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий находится на территории России.

Об этом в эфире сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, передает "Громадське радио".

"По нашим материалам, Плотницкий находится на территории Российской Федерации. И это все пока, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретными материалами", - сказал он.

Как известно, 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Российское издание РБК, ссылаясь на источники в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Корнетом - отстраненным главой "МВД ЛНР" - Кремль принял сторону последнего.

Впоследствии Плотницкий заявил об отставке по состоянию здоровья. Его назначили уполномоченным от Орлоя по выполнению Минских соглашений, поскольку он является одним из подписантов этих соглашений.

"Народный совет "ЛНР" удовлетворил заявление главаря Плотницкого об "отставке" и назначила исполняющим его обязанности Леонида Пасечника, который заявил, что смена "руководства" ОРЛО не повлияет на обмен пленными.

Темы: ДонбассРосcияСБУ
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