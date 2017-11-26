Пасічник заявив, що не блокуватиме обмін полоненими

Новий ватажок бойовиків ОРЛО Леонід Пасічник заявив, що "відставка" Ігоря Плотницького не вплине на обмін полоненими.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

"Безумовно, на процесі обміну військовополоненими відставка Ігоря Венедиктовича ніяк не відіб'ється <...> Процес йде. Керівництво "МВС","народної міліції" перевірило всіх наших осіб, які затримані, перебувають на нашій території і підлягають обміну. У понеділок мені буде надано список, мною затверджений", - сказав Пасічник.

Він запевнив, що ОРЛО буде виконувати обов'язки в мінських угодах про обмін полоненими.

Як відомо, "в.о глави ЛНР" призначили "главу МДБ ЛНР" Леоніда Пасічника після того, як колишній ватажок бойовиків Ігор Плотницький заявив про "відставку за власним бажанням".

Ввечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

Російське видання РБК, посилаючись на джерела в оточенні ідеолога створення проекту "Новоросія" Владислава Суркова, писало, що в конфлікті між Плотницьким та Ігорем Корнетом - відстороненим главою "МВС ЛНР" - Кремль став на бік останнього.

23 листопада бойовики в окупованому Луганську посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебував ватажок ОРЛО Ігор Плотницький.

У той же день росЗМІ повідомили, що автомобільний кортеж, в якому перебували Плотницький, керівник його "адміністрації" Ірина Тейцман, глава ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва та інші особи, виїхав з території Луганська, пізніше Плотницького помітили в аеропорту в РФ.

25 листопада СБУ заявила, що до окупованих районів Луганської області прибули додаткові сили ПВК "Вагнера" для збройної підтримки так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.

Також заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко заявив, що в окупованому Луганську розповсюджують листівки із закликами до об'єднання з так званою "ДНР".

Українська правда