Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко: У Миколаєві затримали заступника голови фракції "Опоблоку" в міськраді

Вівторок, 16 січня 2018, 01:17
Луценко: У Миколаєві затримали заступника голови фракції Опоблоку в міськраді

У Миколаєві затримано кількох чиновників і заступника керівника фракції "Опозиційний блок" Ігоря Копійку за підозрою у розкраданні бюджетних коштів.

Про це генральний прокурор Юрій Луценко повідомив у facebook.

"Сьогодні ввечері в Миколаєві поліцією та прокурорами затримано на гарячому членів злочинної організації, керівником якої є заступник голови фракції "Опозиційний блок" Миколаївської міської ради Копійка І.М. за участі свого сина Копійки М.І., помічника, двох керівників підконтрольних йому підприємств у сфері ЖКГ", - написав він.

"Ця організація систематично протягом 2016-2017 років здійснювала розкрадання бюджетних коштів. У грудні 2017 року члени ОЗУ, намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті на передачі хабаря у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури, який завчасно повідомив про це своє керівництво", - пояснив генпрокурор.

Загалом, за його словами, на даний час затримано 5 учасників злочинної групи. 

"Хай присниться їм мультик", - написав Луценко, очевидно, натякаючи на лідера миколаївського злочинного угруповання Михайла Титова на прізвисько "Мультик", якого разом з іншими 4 особами було затримано 29 серпня минулого року. Тоді суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави.

"Українська правда" у Threads

Теми: МиколаївОпозиційний блокхабарГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Миколаїв
"Кинджалами вдарте": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ
ОВА: Запоріжжя вночі атакували дронами й ракетами, у Миколаєві впали уламки "Шахеда"
На Миколаївщині затримали інформатора, який "зливав" РФ координати військових біля ПАЕС
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: