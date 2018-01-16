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Луценко: В Николаеве задержан замглавы фракции "Оппоблока" в горсовете

Вторник, 16 января 2018, 01:17
Луценко: В Николаеве задержан замглавы фракции Оппоблока в горсовете

В Николаеве задержаны несколько чиновников и заместитель руководителя фракции "Оппозиционный блок" Игорь Копейка по подозрению в хищении бюджетных средств.

Об этом генральний прокурор Юрий Луценко сообщил в facebook.

"Сегодня вечером в Николаеве полицией и прокурорами задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", - написал он.

"Эта организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 000 гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом своему руководству", - пояснил генпрокурор.

В целом, по его словам, в настоящее время задержаны 5 участников преступной группы.

"Пусть приснится им мультик", - написал Луценко, очевидно, намекая на лидера николаевской преступной группировки Михаила Титова по кличке "Мультик", которого вместе с другими 4 лицами задержали 29 августа прошлого года. Тогда суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Темы: НиколаевОппозиционный блоквзяткаГенпрокуратураЛуценко
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