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Екс-радника Януковича Манафорта залишили під домашнім арештом

Вівторок, 16 січня 2018, 22:13

Федеральний суддя залишила екс-радника Януковича та колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта під домашнім арештом.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Водночас суддя пообіцяла видати ордер на звільнення з-під домашнього арешту бізнес-партнера Манафорта Річарда Ґейтса.

Крім того, за словами судді, судовий процес за всіма ознаками буде перенесений з весни на осінь. Він не зможе розпочатися у травні, як того вимагав спеціальний прокурор, який працює над розслідування про можливі таємні зв’язки з Росією, бо обом сторонам потрібно більше часу для вивчення доказів і винесення досудових рішень.

Суддя припустила, що процес може початися у вересні або жовтні.

Як відомо, 30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсудПол Манафорт
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