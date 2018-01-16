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Экс-советника Януковича Манафорта оставили под домашним арестом

Вторник, 16 января 2018, 22:13

Федеральный судья оставила экс-советника Януковича и бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта под домашним арестом.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В то же время судья пообещала выдать ордер на освобождение из-под домашнего ареста бизнес-партнера Манафорта Ричарда Гейтса.

Кроме того, по словам судьи, судебный процесс по всем признакам будет перенесен с весны на осень. Он не сможет начаться в мае, как того требовал специальный прокурор, который работает над расследованием о возможных тайных связях с Россией, потому что обеим сторонам нужно больше времени для изучения доказательств и вынесения досудебных решений.

Судья предположила, что процесс может начаться в сентябре или октябре.

Как известно, 30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает себя виновным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАсудПол Манафорт
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