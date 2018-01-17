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Кримські активісти почали збір допомоги сім'ї засудженого Балуха

Середа, 17 січня 2018, 03:18
Володимир Балух
CRIMEAHRG.ORG

Група кримських активістів збирає фінансову допомогу родині засудженого українського активіста Володимира Балуха.

Про це заявила ініціатор збору коштів Олена Антонова, передає "Крим.Реалії".

"Ми були у Володі вдома минулими вихідними, ми бачили, як живе ця сім'я, ми зрозуміли, що допомога дуже потрібна. Частину грошей ми хочемо направити на сплату штрафу, решту – передати мамі. У будинку пічне опалення, можливо, знадобляться дрова, адже жінка залишається одна", – розповіла Антонова.

"Сім'я гроші не просила, це тільки наша ініціатива, в нас ніколи не було такого, щоб хтось опинився без допомоги, завжди була підтримка", – підкреслила активістка.

За її словами, на заклик у Facebook про збір коштів у лічені години відгукнулися люди на півострові й материковій частині України.

Як відомо, у вівторок підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

МЗС України після вироку Балуху просить міжнародних партнерів збільшити тиск на Кремль.

Як повідомлялось, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

У серпні 2017 року суд виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

1 грудня 2017 року Роздольненський районний суд змінив запобіжний захід українському активісту з тримання під вартою на домашній арешт впродовж двох місяців.

Теми: Кримполітв'язні
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