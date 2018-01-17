Кримські активісти почали збір допомоги сім'ї засудженого Балуха

Група кримських активістів збирає фінансову допомогу родині засудженого українського активіста Володимира Балуха.

Про це заявила ініціатор збору коштів Олена Антонова, передає "Крим.Реалії".

"Ми були у Володі вдома минулими вихідними, ми бачили, як живе ця сім'я, ми зрозуміли, що допомога дуже потрібна. Частину грошей ми хочемо направити на сплату штрафу, решту – передати мамі. У будинку пічне опалення, можливо, знадобляться дрова, адже жінка залишається одна", – розповіла Антонова.

"Сім'я гроші не просила, це тільки наша ініціатива, в нас ніколи не було такого, щоб хтось опинився без допомоги, завжди була підтримка", – підкреслила активістка.

За її словами, на заклик у Facebook про збір коштів у лічені години відгукнулися люди на півострові й материковій частині України.

Як відомо, у вівторок підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

МЗС України після вироку Балуху просить міжнародних партнерів збільшити тиск на Кремль.

Як повідомлялось, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.



Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.



Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.



У серпні 2017 року суд виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.



Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.



1 грудня 2017 року Роздольненський районний суд змінив запобіжний захід українському активісту з тримання під вартою на домашній арешт впродовж двох місяців.