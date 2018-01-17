Луценко розповів, чому засекретив рішення Краматорського суду

Генпрокурор Юрій Луценко засекретив рішення Краматорського суду про конфіскацію 1,5 млрд гривень, щоб не розкривати список підприємств, які фігурують у слідстві.

Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко під час засідання комітету з питань нацбезпеки.

"Чому ми засекретили рішення Краматорського суду. Тому що, одночасно в Генпрокуратурі ще продовжується слідство по десятках справ організованого злочинного угруповання Януковича в різних його конфігураціях, по різних його економічних злочинах", - сказав він.

"В рішенні Краматорського суду є сотні суб’єктів господарювання, через які Янукович проводив свою злочинну діяльність. Розсекречення цієї інформації дуже ускладнить проведення слідчої та оперативно-розшукової, в тому числі таємної, роботи щодо бенефіціарів цих структур", - додав Луценко.

За його словами розсекречення списку ускладнило б слідство.

"Якщо умовний Сидоренко, який співпрацював з Януковичем… буде знати, що саме його підприємство є в цьому переліку, звичайно він буде оберігатися від прослуховування, зняття його телекомунікацій тощо набагато більше ніж коли він цього не знає", - сказав генпрокурор.

"Я засекретив це рішення суду, щоб не допомагати учасникам злочинної схеми із 500 підприємств уникати, ховатися, протидіяти слідству по інших кримінальних провадженнях", - додав Луценко.

Луценко також розповів, що прокуратура тричі стояла перед загрозою зникнення або частини або всієї суми 1,5 арештованих грошей Януковича.

"Було багато спроб прийняти рішення, по якому просто ці гроші вивести. Якби ми це не зробили протягом квітня минулого року, я не сумніваюся, що більша частина коштів була би… виведена з-під арешту", - сказав Луценко.

Як раніше повідомляли в Генеральній прокуратурі, офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані 1,5 мільярда гривень колишнього президента України Віктора Януковича.

7 січня телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування, за яким нардеп-втікач Олександр Онищенко та бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у "младоолігарха"-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка, а згодом подав до суду на Al Jazeera на суму 20 мільйонів доларів через оприлюднене розслідування.

Також в опублікованій таємній постанові Краматорського суду йдеться про те що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.

Investment Capital Ukraine (ICU) були брокерами при купівлі облігацій кіпрськими компаніями на суму 1,5 млрд доларів в період між 2012 і 2014 роками.

Засновниками ICU є голова НБУ Валерія Гонтарева, яка продала свою частку в компанії партнерам у червні 2014-го, та Макар Пасенюк, якого характеризують як "фінансиста Порошенка".

Більше про розслідування щодо "грошей Януковича" читайте у матеріалі "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка".