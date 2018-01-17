Луценко рассказал, почему засекретил решение Краматорского суда

Генпрокурор Юрий Луценко засекретил решение Краматорского суда о конфискации 15 млрд гривен, чтобы не раскрывать список предприятий, которые фигурируют в следствии.



Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко во время заседания комитета по вопросам нацбезопасности.



"Почему мы засекретили решение Краматорского суда. Потому что одновременно в Генпрокуратуре еще продолжается следствие по десяткам дел организованной преступной группировки Януковича в разных его конфигурациях, в разных его экономических преступлениях", - сказал он.



"В решении Краматорского суда есть сотни субъектов хозяйствования, по которым Янукович проводил свою преступную деятельность. Рассекречивание этой информации очень усложнит проведение следственной и оперативно-розыскной, в том числе секретной, работы по бенефициаров этих структур", - добавил Луценко.



По его словам рассекречивания списка усложнило бы следствие.



"Если условный Сидоренко, сотрудничал с Януковичем... будет знать, что именно его предприятие в этом списке, конечно он будет предохраняться от прослушивания, снятия его телекоммуникаций и т.д. гораздо сильнее, чем когда он этого не знает", - сказал генпрокурор.



"Я засекретил это решение суда, чтобы не помогать участникам преступной схемы из 500 предприятий избегать, прятаться, противодействовать следствию по другим уголовным производствам", - добавил Луценко.



Луценко также рассказал, что прокуратура трижды стояла перед угрозой исчезновения или части или всей суммы 1,5 арестованных денег Януковича.



"Было много попыток принять решение, по которому просто эти деньги вывести. Если бы мы это не сделали в течение апреля прошлого года, я не сомневаюсь, что большая часть средств была бы... выведена из-под ареста", - сказал Луценко.



Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре, оффшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные 1,5 миллиарда гривен бывшего президента Украины Виктора Януковича.

7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, по которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у "младоолигарха" беглого Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.



Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных в Курченко, а затем подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 млн долларов из-за обнародованого расследования.



Также в опубликованном тайном постановлении Краматорского суда говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.



Investment Capital Ukraine (ICU) были брокерами при покупке облигаций кипрскими компаниями на сумму 1500000000 долларов в период между 2012 и 2014 годами.



Учредителями ICU является председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая продала свою долю в компании партнерам в июне 2014-го, и Макар Пасенюк, которого характеризуют как "финансиста Порошенко".



Более о расследовании по "деньгах Януковича" читайте в материале: "Мыльный пузырь" или "Конфискация века "генпрокурора Луценко".