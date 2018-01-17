Саакашвілі заявляє, що суд може позбавити його підстав перебувати в Україні

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд може позбавити його останніх легальних підстав перебувати на території України.

Про це він розповів в ефірі телеканалу News One, передає "Інтерфакс-Україна".

Саакашвілі повідомив, що Управління державної міграційної служби у Київській області оскаржило ухвалене на його користь 3 січня 2018 року рішення Окружного адміністративного суду Києва.

Тоді суд відмовив Саакашвілі у визнанні незаконним рішення ДМС про відмову у визнанні його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України.

"Вони прискорюють "суд щодо моєї депортації" з України. Я мав 30 днів на оскарження цього рішення. Не почекавши ці 30 днів, сама ДМС, яка виграла суд, подала на своє вигране рішення скаргу й оскаржить те, що вони виграли. Це зроблено для того, щоб суд відбувся в понеділок, і у вівторок у мене вже не було жодного легального документа для перебування в Україні", - вважає Саакашвілі.

За інформацією агентства, на 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд призначив розгляд апеляції Управління ДМС України в Київській області на рішення Окружного адмінсуду Києва від 3 січня. Засідання розпочнеться о 10:00.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства третього президента Грузії.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

Юристи Саакашвілі готують клопотання в Міністерство юстиції, в якому наведуть аргументи, чому його не можна екстрадувати на батьківщину.

Сам політик упевнений, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.