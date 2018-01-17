Саакашвили заявляет, что суд может лишить его оснований находиться в Украине

Лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на территории Украины.

Об этом он рассказал в эфире телеканала News One, передает "Интерфакс-Украина".

Саакашвили сообщил, что Управление государственной миграционной службы в Киевской области обжаловало принятое в его пользу 3 января 2018 решение Окружного административного суда Киева.

Тогда суд отказал Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты после лишения гражданства Украины.

"Они ускоряют "суд по моей депортации" из Украины. Я имел 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд подала на свое выигранное решение жалобу и обжалует то, что они выиграли. Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было ни одного легального документа для пребывания в Украине", - считает Саакашвили.

По информации агентства, на 22 января Киевский апелляционный административный суд назначил рассмотрение апелляции Управление ГТС Украины в Киевской области на решение Окружного админсуда Киева от 3 января. Заседание начнется в 10:00.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства третьего президента Грузии.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

Как известно, юристы Саакашвили готовят ходатайство в Министерство юстиции, в котором приведут аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

30 ноября Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

27 декабря в окружной админсуд Киева поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины о признании его беженцем.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева полностью отказал лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.