По трасі Одеса-Київ повністю заборонили рух транспорту

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Четвер, 18 січня 2018, 17:28

В Одеській області 18 січня повністю обмежили рух всіх видів транспорту на автошляхах у бік Києва та Кишиніва.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодора.

Зазначається, що у зв'язку зі значним погіршенням погодних умов в Одеській області, де сніжний покрив місцями досягає до одного метра, з 15 години  повністю обмежений  рух транспорту на автодорозі М-05 Київ-Одеса по території  Черкаської області (км 273 + 210).

Також заборонений рух автомобілів у напрямку Київської області (км 464+122).

Крім того, з 15.30 години заборонений рух транспорту на автодорозі М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів), км 157+216 - км 254+416.

У відомстві  не уточнили на який час діє заборона, зазначили лише, що про зняття заборони буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що на автодорозі Одеса-Київ, в Уманському районі, рух у напрямку Києва ускладнено.

Зранку 18 січня через непогоду був обмежений рух вантажівок у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Чернігівській та Миколаївській областях на окремих ділянках доріг.

У Гідрометцентрі повідомили, що 18 січня внаслідок впливу активного циклону очікується суттєве ускладнення погодних умов.

Українська правда
Теми: Укравтодор Одеська область Київ погода
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