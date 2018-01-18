Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По трасі Одеса-Київ повністю заборонили рух транспорту

Четвер, 18 січня 2018, 16:28
По трасі Одеса-Київ повністю заборонили рух транспорту

В Одеській області 18 січня повністю обмежили рух всіх видів транспорту на автошляхах у бік Києва та Кишиніва.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодора.

Зазначається, що у зв'язку зі значним погіршенням погодних умов в Одеській області, де сніговий покрив місцями сягає одного метра, з 15 години повністю обмежено рух транспорту на автодорозі М-05 Київ-Одеса по території Черкаської області (км 273 + 210).

Також заборонений рух автомобілів у напрямку Київської області (км 464+122).

Крім того, з 15.30 години заборонений рух транспорту на автодорозі М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів), км 157+216 - км 254+416.

У відомстві  не уточнили на який час діє заборона, зазначили лише, що про зняття заборони буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що на автодорозі Одеса-Київ, в Уманському районі, рух у напрямку Києва ускладнено.

Зранку 18 січня через непогоду був обмежений рух вантажівок у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Чернігівській та Миколаївській областях на окремих ділянках доріг.

У Гідрометцентрі повідомили, що 18 січня внаслідок впливу активного циклону очікується суттєве ускладнення погодних умов.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УкравтодорОдеська областьКиївпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Укравтодор
Росіяни вранці вдарили по центру Краматорська: є загибла і поранені
Блінкен обговорив з Кулебою надання Україні систем ППО
Зеленський про ракетний удар по Україні: Всі працюють над відновленням світла і води
Останні новини
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
10:38
Із червня українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї
Усі новини...
Реклама: