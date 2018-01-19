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В Одесі після перестрілки затримали двох людей

П'ятниця, 19 січня 2018, 20:51

Під час штурму приміщення, де ховався зловмисник, поліцейські виявили ще двох раніше засуджених чоловіків.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

"Вони доставлені до Приморського відділу поліції для проведення слідчих дій", - розповіли у поліції.

Крім того, правоохоронці виявили вогнепальну зброю.

"На місці події поліцейські виявили вогнепальну перероблену атипічну зброю, а також мініцех по її виготовленню. Крім цього, у сумці, яка знаходилася на тілі загиблого стрілка, виявлено чотири осколкові гранати", - зазначили у поліції.

Наразі роботу по розкриттю цих злочинів продовжує посилена слідчо-оперативна група. У помешканні загиблого стрілка та у катакомбах поліція проводить фільтраційні заходи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 та 348 Кримінального кодексу України.

Як відомо, 19 січня близько 15:30 поліцейський патруль виїхав на виклик. Правоохоронці дізналися, що за адресою вул. Новосельського перебуває особа, яку розшукували за правопорушення передбачене ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганські дії з застосуванням вогнепальної зброї).

Прибувши на місце поліцейські з'ясували, що зловмисник влаштував перестрілку. Він поранив трьох поліцейських, водія таксі та застрелив свого спільника, з яким у нього, за версією поліції, був конфлікт. Під час перестрілки поліцейські застрелили злочинця.

Пізніше у лікарні в реанімації помер один із поранених поліцейських.

У мережі вже з'явилося відео перестрілки в Одесі.

За попередніми даними, чоловік, що поранив трьох поліцейських в Одесі, ймовірно був відомим одеським діячем проросійського спрямування Валентином Дорошенком.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесакриміналполіція
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