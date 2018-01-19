В Одессе после перестрелки задержали двух человек

Во время штурма помещения, где прятался злоумышленник, полицейские обнаружили еще двух ранее судимых мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Они доставлены в Приморский отдел полиции для проведения следственных действий", - рассказали в полиции.

Кроме того, правоохранители обнаружили огнестрельное оружие.

"На месте происшествия полицейские обнаружили огнестрельное переработанное атипическое оружие, а также миницех по его изготовлению. Кроме этого, в сумке, которая находилась на теле погибшего стрелка, обнаружены четыре осколочные гранаты", - отметили в полиции.

Сейчас работу по раскрытию этих преступлений продолжает усиленная следственно-оперативная группа. В доме погибшего стрелка и в катакомбах полиция проводит фильтрационные мероприятия.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 и 348 Уголовного кодекса Украины.

#Одеса:затримано двох чоловіків, які перебували в квартирі стрілка, що поранив трьох поліцейських. Вони доставлені до Приморського ВП. На місці події поліцейські виявили вогнепальну перероблену атипічну зброю.

Розпочато кримінальне провадження за ст.ст. 115 та 348 ККУ #новини pic.twitter.com/IRYDLVAYdQ — МВС України (@MVS_UA) January 19, 2018

Как известно, 19 января около 15:30 полицейский патруль выехал на вызов. Правоохранители узнали, что по адресу ул. Новосельского находится лицо, которое разыскивается за правонарушения предусмотренные ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия).

Прибыв на место полицейские выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку. Он ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника, с которым у него, по версии полиции, был конфликт. Во время перестрелки полицейские застрелили преступника.

Позже в больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.

В сети уже появилось видео перестрелки в Одессе.

По предварительным данным, человек, который ранил трех полицейских в Одессе, вероятно был известным одесским деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.