Червоний хрест пообіцяв допомагати з пошуком полонених українських військових

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Субота, 20 січня 2018, 15:22

Червоний Хрест продовжуватиме допомагати українській стороні у пошуку та ідентифікації військовослужбовців, яких було захоплено у полон під час конфлікту на Донбасі, та в організації їх обміну та повернення додому.

Про це заявив голова делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Алан Ешліман під час зустрічі з начальником Генштабу Віктором Муженком, повідомляє прес-служба МОУ. 

У свою чергу Муженко зазначив, що ЗСУ готові працювати разом з МКЧХ щодо створення зон безпеки навколо об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення руху через лінію зіткнення, зокрема через КПВВ "Золоте" та через міст поблизу Станиці Луганської. 

"Збройні Сили зроблять усе можливе, щоб захистити критично важливі об’єкти інфраструктури (на окупованих територіях -  ред.). Руйнація таких об’єктів становить небезпеку для українських військових та створює загрози для десятків тисяч людей, які опинилися на лінії зіткнення", - зазначив начальник Генштабу. 

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваними.  Українська сторона передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 людини.

18 січня 2018-го представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей обмінялися списками утримуваних осіб для подальшого обміну.

Українська правда 

Теми: полонені АТО Муженко Донбас
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