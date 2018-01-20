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Красный крест пообещал помогать с поиском пленных украинских бойцов

Суббота, 20 января 2018, 14:22

Красный Крест продолжить оказывать помощь украинской стороне в поиске и идентификации военнослужащих, которые были захвачены в плен во время конфликта на Донбассе, и в организации их обмена и возврата домой.

Об этом заявил глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман во время встречи с начальником Генштаба Виктором Муженко, сообщает пресс-служба МОУ.

В свою очередь Муженко отметил, что ВСУ готовы работать вместе с МККК по созданию зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры и обеспечению движения через линию соприкосновения, в частности через КПВВ "Золотое" и через мост возле Станицы Луганской.

"Вооруженные Силы сделают все возможное, чтобы защитить критически важные объекты инфраструктуры (на оккупированных территориях - ред.). Разрушение таких объектов представляет опасность для украинских военных и создает угрозу для десятков тысяч людей, оказавшихся на линии соприкосновения", - отметил начальник Генштаба.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемыми людьми. Украинская сторона передала боевикам 233 человека, а забрала 73 человека.

18 января 2018-го представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись новыми списками удерживаемых лиц для дальнейшего обмена. 

Украинская правда 

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Темы: пленныеАТОМуженкоДонбасс
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