Порошенко відреагував на теракт у Кабулі, де загинули українці

Президент України Петро Порошенко доручив уряду надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані.

Про це глава держави повідомив ввечері 21 січня.

"За моїм дорученням МЗС терміново направляє до Кабула українського консула з Душанбе з метою проведення відповідних консульських дій. Також встановлено контакт з американськими консульськими співробітниками, які перебувають на місці теракту в Афганістані", - повідомив президент.

Порошенко додав, що загиблі внаслідок терористичної атаки на готель у Кабулі - співробітники української авіакомпанії.

"Шокований трагічною звісткою з Афганістану. Внаслідок терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії. Висловлюю найщиріші співчуття родинам усіх загиблих", - зазначив Порошенко.

Як відомо, у суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 - іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих - двоє нападників, яких було ліквідовано.

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув 1 українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що доповів президенту України про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі.

BBC з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців повідомило, що жервами нападу на готель стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 - Греції, 1 - Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося.

Українська правда