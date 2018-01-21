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Порошенко відреагував на теракт у Кабулі, де загинули українці

Неділя, 21 січня 2018, 18:51

Президент України Петро Порошенко доручив уряду надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані.

Про це глава держави повідомив ввечері 21 січня. 

"За моїм дорученням МЗС терміново направляє до Кабула українського консула з Душанбе з метою проведення відповідних консульських дій. Також встановлено контакт з американськими консульськими співробітниками, які перебувають на місці теракту в Афганістані", - повідомив президент. 

Порошенко додав, що загиблі внаслідок терористичної атаки на готель у Кабулі - співробітники української авіакомпанії.

"Шокований трагічною звісткою з Афганістану. Внаслідок терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії. Висловлюю найщиріші співчуття родинам усіх загиблих", - зазначив Порошенко. 

Як відомо, у суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 - іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих - двоє нападників, яких було ліквідовано. 

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув 1 українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що доповів президенту України про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі.

BBC з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців повідомило, що жервами нападу на готель стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 - Греції, 1 - Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося. 

Українська правда 

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Теми: терактжертвиПорошенкоАфганістан
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