Порошенко отреагировал на теракт в Кабуле, где погибли украинцы

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям украинских граждан, которые погибли в Афганистане.

Об этом глава государства сообщил вечером 21 января.

"По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане", - сообщил президент.

Порошенко добавил, что погибшие в результате террористической атаки на отель в Кабуле - сотрудники украинской авиакомпании.

"Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - отметил Порошенко.

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Сообщалось, что среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы.

В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, однако позже уточнили, что в результате теракта количество погибших граждан Украины может возрасти.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что доложил президенту Украины о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле.

ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей сообщило, что жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 - Греции, 1 - Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось.

Украинская правда