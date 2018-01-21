Порошенко отреагировал на теракт в Кабуле, где погибли украинцы

3810 просмотров
Воскресенье, 21 января 2018, 19:51

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям украинских граждан, которые погибли в Афганистане.

Об этом глава государства сообщил вечером 21 января.

"По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане", - сообщил президент.

Порошенко добавил, что погибшие в результате террористической атаки на отель в Кабуле - сотрудники украинской авиакомпании.

"Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - отметил Порошенко.

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Сообщалось, что среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы. 

В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, однако позже уточнили, что в результате теракта количество погибших граждан Украины может возрасти.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что доложил президенту Украины о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле.

ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей сообщило, что жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 - Греции, 1 - Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось. 

Украинская правда

Темы: теракт жертвы Порошенко Афганистан
powered by lun.ua
По теме
Климкин: В Кабуле погибли 6 граждан Украины 21 января 2018, 18:45
BBC: В результате теракта в отеле Кабула погибли 9 украинцев 21 января 2018, 17:59
В МИД уточнили данные об украинце, погибшем в результате нападения на отель в Кабуле 21 января 2018, 17:35
Все новости
Главные новости
Кабул: Количество погибших украинцев может возрасти до 7 человек
Геращенко: Боевикам передали помилованную женщину - для дальнейшего освобождения заложников
Порошенко отреагировал на теракт в Кабуле, где погибли украинцы
Штаб: боевики за день не стреляли в военных ВСУ, только в гражданских
Все новости
город

У Києві відкривається галерея-бар від власників Très Français

В киевском метро сняли рекламу о метро Лондона