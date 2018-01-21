Лавров поскаржився на спроби "задушити" ОРДЛО миротворцями ООН
Глава МЗС РФ Сергій Лавров упевнений, що окуповані території Донецької та Луганської областей "намагаються задушити" ідеями про введення миротворців ООН на Донбас.
Про це Лавров заявив в інтерв'ю "Комерсанту".
Говорячи про можливість введення миротворчої місії ООН у 2018 році на території ОРДЛО, Лавров зазначив: "Це від нас не залежить".
"Якби це залежало від нас, то вони вже давно б там з'явилися ... Заважає одне: ніхто не хоче починати конкретно обговорювати наші пропозиції", - заявив він.
Лавров додав, що "Мінські домовленості свідчать - спочатку треба провести амністію, ввести в дію закон про особливий статус (який ухвалено, але не введено в дію), інкорпорувати його в Конституцію і потім проводити вибори".
"Люди, яких зараз намагаються "задушити" нелегальної блокадою, яким перерізають кабелі, відрубуючи мобільний зв'язок і ізолюючи їх від зовнішнього світу, мають знати, що вони не військові злочинці, не терористи, як їх назвали у Києві, почавши АТО, хоча з цих регіонів ніхто ні на кого не нападав", - заявив він.
За його словами, не можна "просто взяти і викинути політичну частину мінських домовленостей".
"Обіцянка, що вони потім будуть виконані, коли військова ООНівська адміністрація візьме під контроль усю цю територію (до кордону з РФ - ред.), викликає сумніви. Якщо автори цієї ідеї вмовлять Донецьк і Луганськ - будь ласка. Саме це передбачено у мінських домовленостях і схвалено РБ ООН. Але я вважаю, що ті, хто просуває таку концепцію, просто хочуть задушити ці дві території", - заявив Лавров.
Він додав, що в РФ "не проти, щоб усі відвели озброєння, не стріляли, але тільки не лише донеччани чи луганчани, а українська армія теж".
Як відомо, Росія запропонувала свій варіант розміщення миротворців на Донбасі, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.
Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.
13 листопада спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер передав помічнику президента РФ Владиславу Суркову доповнення до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Але російська делегація назвала прийнятними лише 3 з 25 пунктів.
У грудні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не проти миротворчої місії ООН на всій територій окупованого Донбасу, але Київ має домовлятися про це з бойовиками.