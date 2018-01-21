Лавров пожаловался на попытки "задушить" ОРДЛО миротворцами ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "пытаются задушить" идеями о введении миротворцев ООН на Донбасс.

Об этом Лавров заявил в интервью "Коммерсанту".

Говоря о возможности ввода миротворческой миссии ООН в 2018 году на территории ОРДЛО, Лавров отметил: "Это от нас не зависит".

"Если бы это зависело от нас, то они уже давно бы там появились... Мешает одно: никто не хочет начинать конкретно обсуждать наши предложения", - заявил он.

Лавров добавил, что "Минские договоренности гласят - сначала надо провести амнистию, ввести в действие закон об особом статусе (который принят, но не введен в действие), инкорпорировать его в Конституцию и потом проводить выборы".

"Люди, которых сейчас пытаются "задушить" нелегальной блокадой, которым перерезают кабели, отрубая мобильную связь и изолируя их от внешнего мира, должны знать, что они не военные преступники, не террористы, как их назвали в Киеве, объявив АТО, хотя из этих регионов никто ни на кого не нападал", - заявил он.

По его словам, нельзя "просто взять и выкинуть политическую часть минских договоренностей".

"Обещание, что они потом будут выполнены, когда военная ООНовская администрация возьмет под контроль всю эту территорию (до границы с РФ - ред.), сомнительно. Если авторы этой идеи уговорят Донецк и Луганск - пожалуйста. Именно это предусмотрено минскими договоренностями и одобрено СБ ООН. Но я считаю, что те, кто продвигает такую концепцию, просто хотят задушить эти две территории", - заявил Лавров.

Он добавил, что в РФ "не против, чтобы все отвели вооружения, не стреляли, но только не одни дончане и луганчане, а украинская армия тоже".

Как известно, Россия предложила свой вариант размещения миротворцев на Донбассе, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

13 ноября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер передал помощнику президента РФ Владиславу Суркову дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Но российская делегация назвала приемлемыми только 3 из 25 пунктов.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, но Киев должен договариваться об этом с боевиками.