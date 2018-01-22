Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сусу дозволили внести заставу замість домашнього арешту

Понеділок, 22 січня 2018, 09:58

Солом'янський райсуд Києва змінив запобіжний захід для колишнього заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса.

16 січня суд ухвалив замінити домашній арешт на заставу у 1,76 млн гривень, повідомляють "Українські новини".

Суд розглянув клопотання Національного антикорупційного бюро, погоджене зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, про зміну запобіжного заходу.

Суддя частково задовольнив клопотання та призначив Сусу заставу 1 762 000 гривень, яку мали внести не пізніше 5 днів.

У разі внесення застави підозрюваний зобов'язаний прибувати на першу вимогу до детектива, прокурора, суду; не відлучатися з міста Хмельницький і Хмельницької області без дозволу детектива, прокурора або суду; здати на зберігання в Державну міграційну службу свої закордонні паспорти.

Також Сус зобов'язаний носити електронний браслет контролю.

Строк обов'язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави встановлено до 16 березня включно.

Рішення оскарженню не підлягає.

Як відомо, 27 липня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Екс-начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора.

Суса затримали 25 липня в аеропорту "Бориспіль".

Національне антикорупційне бюро повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

У серпні 2016 року стався конфлікт між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, а в НАБУ запевнили, що мали на це рішення суду.

Також у НАБУ стверджували, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх впродовж багатьох годин, а ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: судГенпрокуратураНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:11
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
Усі новини...
Реклама: