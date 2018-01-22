Сусу дозволили внести заставу замість домашнього арешту

Солом'янський райсуд Києва змінив запобіжний захід для колишнього заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень виробництв у сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса.

16 січня суд ухвалив замінити домашній арешт на заставу у 1,76 млн гривень, повідомляють "Українські новини".

Суд розглянув клопотання Національного антикорупційного бюро, погоджене зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, про зміну запобіжного заходу.

Суддя частково задовольнив клопотання та призначив Сусу заставу 1 762 000 гривень, яку мали внести не пізніше 5 днів.

У разі внесення застави підозрюваний зобов'язаний прибувати на першу вимогу до детектива, прокурора, суду; не відлучатися з міста Хмельницький і Хмельницької області без дозволу детектива, прокурора або суду; здати на зберігання в Державну міграційну службу свої закордонні паспорти.

Також Сус зобов'язаний носити електронний браслет контролю.

Строк обов'язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави встановлено до 16 березня включно.

Рішення оскарженню не підлягає.

Як відомо, 27 липня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Екс-начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора.

Суса затримали 25 липня а аеропорту "Бориспіль".

Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.