Порошенко: Ні дух, ні буква закону щодо Донбасу не суперечать Мінську

Президент Петро Порошенко наголошує, що прийнятий Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу не суперечить Мінським домовленостям.

Про це він сказав під час урочистостей до Дня Соборності України.

"Хочу наголосити окремо: ані дух, ані буква цього закону не суперечить Мінським домовленостям", – сказав він.

За словами президента, цей закон фіксує право України на самооборону відповідно до 51 статті статуту ООН і деталізує механізм його реалізації.

Він водночас підтверджує пріоритетність мирного політико-дипломатичного врегулювання.

На думку Порошенка, показовою є реакція Москви на цей закон: "Агресору не подобається, коли його називають агресором".

"Рефлексія Москви зайвий раз переконує, що ми прийняли правильний закон... Хочу чітко завити: я підпишу його, щойно він надійде з Верховної Ради", – зазначив глава держави.

За його словами, голосування за цей закон – "це приклад, коли міркування міжпартійної боротьби принесено в жертву загальнодержавній справі".

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

В остаточній версії, згідно з попередніми рішеннями, прибрали згадку про Мінські угоди.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з законом про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія названа країною-агресором, і вважають, що цей закон віддаляє перспективи врегулювання конфлікту.

Колишній заступник генерального секретаря НАТО і екс-посол США в РФ Александер Вершбоу радив Україні наголосити, що закон про реінтеграцію Донбасу не суперечить Мінським угодам.