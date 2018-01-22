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Порошенко: Ні дух, ні буква закону щодо Донбасу не суперечать Мінську

Понеділок, 22 січня 2018, 11:36

Президент Петро Порошенко наголошує, що прийнятий Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу не суперечить Мінським домовленостям.

Про це він сказав під час урочистостей до Дня Соборності України.

"Хочу наголосити окремо: ані дух, ані буква цього закону не суперечить Мінським домовленостям", – сказав він.

За словами президента, цей закон фіксує право України на самооборону відповідно до 51 статті статуту ООН і деталізує механізм його реалізації.

Він водночас підтверджує пріоритетність мирного політико-дипломатичного врегулювання.

На думку Порошенка, показовою є реакція Москви на цей закон: "Агресору не подобається, коли його називають агресором".

"Рефлексія Москви зайвий раз переконує, що ми прийняли правильний закон... Хочу чітко завити: я підпишу його, щойно він надійде з Верховної Ради", – зазначив глава держави.

За його словами, голосування за цей закон – "це приклад, коли міркування міжпартійної боротьби принесено в жертву загальнодержавній справі".

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

В остаточній версії, згідно з попередніми рішеннями, прибрали згадку про Мінські угоди.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з законом про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія названа країною-агресором, і вважають, що цей закон віддаляє перспективи врегулювання конфлікту.

Колишній заступник генерального секретаря НАТО і екс-посол США в РФ Александер Вершбоу радив Україні наголосити, що закон про реінтеграцію Донбасу не суперечить Мінським угодам.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: законодавствоДонбасВерховна РадаПорошенко
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