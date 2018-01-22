Адвокати Януковича хочуть допитати Гонтареву щодо спецконфіскації

Голову Нацбанку Валерію Гонтареву та керуючого директора ICU Макара Пасенюка необхідно допитати як свідків у справі щодо 1,15 млрд доларів, які були на рахунках "Ощадбанку".

Про це повідомив адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк.

За його словами, відповідну заяву вже подано до Печерського райсуду Києва.

Він зазначив, що Гонтареву та Пасенюка планується допитати у рамках справи про захист честі, гідності та ділової репутації проти голови правління "Ощадбанку" Андрія Пишного "за розповсюджену ним недостовірної інформації" щодо наявності на рахунках понад 1,15 млрд. доларів Януковича.

"Ще у листопаді 2017 року "Ощадбанк" спростував наявність на рахунках Віктора Януковича 1,15 млрд. доларів США, коли надав суду офіційну інформацію, що станом на 10 листопада 2016 року на його рахунках знаходилися кошти у сумі ‎31 047 676,73 грн. та 87 674,04 доларів США", - сказав Сердюк.

Захисник заявив, що службові особи "Ощадбанку" здійснили службове підроблення та надали до Печерського суду неправдиву інформацію про існування певного доручення від Януковича щодо розміщення в даному банку коштів та цінних паперів.

Він додав, що на вимогу адвокатів негайно оприлюднити це доручення банк не відреагував.

"Також без відповіді залишився й наш адвокатський запит до ГПУ, поданий ще 5 грудня 2017 року, яким ми вимагали надати копії доручення Віктора Януковича "Ощадбанку" та копії рішення суду, на підставі якого 28 квітня 2017 року проводилася спецконфіскація близько 1,2 млрд. доларів США, які нібито належали Віктору Януковичу", - сказав Сердюк.

Він зазначив, що у Єдиному реєстрі судових рішень текст відповідного рішення суду відсутній, але у тексті, розповсюдженому ЗМІ, немає жодного доказу або посилання на те, що Янукович мав відношення до конфіскованих коштів.

"Але там фігурує фінансова компанія ICU (ТОВ "Інвестиційний капітал України"), власниками якої на момент переказу грошей та закупівлі облігацій внутрішньої державної позики були Валерія Гонтарева та Макар Пасенюк", - додав адвокат.

Сердюк заявив, що оскільки голова "Ощадбанку" ухиляється від участі у суді і надання пояснень щодо наявності коштів Януковича в Ощадбанку, то захисника вважають за необхідне допитати Гонтареву та Пасенюка.

Як відомо, за даними Генпрокуратури, арешт на активи організованого злочинного угруповання Януковича у сумі 1,5 млрд. доларів було накладено у 2014 році, тоді ж було відкрито низку проваджень, щоб повернути ці кошти.

28 квітня 2017 року стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

Детальніше читайте за посиланням: "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка

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