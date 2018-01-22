Адвокаты Януковича хотят допросить Гонтареву относительно спецконфискации

Главу Нацбанка Валерию Гонтареву и управляющего директора ICU Макара Пасенюка необходимо допросить в качестве свидетелей по делу о 1,15 миллиардов долларов, которые были на счетах "Ощадбанка".

Об этом сообщил адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк.

По его словам, соответствующее заявление уже подано в Печерский райсуд Киева.

Он отметил, что Гонтареву и Пасенюка планируется допросить в рамках дела о защите чести, достоинства и деловой репутации против главы правления "Ощадбанка" Андрея Пышного "из-за распространенной им недостоверной информации" о наличии на счетах более 1,15 миллиардов долларов Януковича.

"Еще в ноябре 2017 года "Ощадбанк" опроверг наличие на счетах Виктора Януковича 1,15 миллиардов долларов США, когда предоставил суду официальную информацию, что на 10 ноября 2016 года на его счетах находились средства в сумме 31 047 676,73 гривен и 87 674,04 долларов США", - сказал Сердюк.

Защитник заявил, что должностные лица "Ощадбанка" совершили служебный подлог и предоставили в Печерский суд ложную информацию о существовании определенного поручения от Януковича по размещению в данном банке средств и ценных бумаг.

Он добавил, что по требованию адвокатов немедленно обнародовать это поручение банк не отреагировал.

"Также без ответа остался и наш адвокатский запрос в ГПУ, поданный еще 5 декабря 2017 года, которым мы требовали предоставить копии поручения Виктора Януковича "Ощадбанку" и копии решения суда, на основании которого 28 апреля 2017 года проводилась спецконфискация около 1,2 миллиардов долларов США, которые якобы принадлежали Виктору Януковичу", - сказал Сердюк.

Он отметил, что в Едином реестре судебных решений текст соответствующего решения суда отсутствует, но в тексте, распространенном СМИ, нет ни одного доказательства или ссылки на то, что Янукович имел отношение к конфискованным средствам.

"Но там фигурирует финансовая компания ICU (ООО" Инвестиционный капитал Украина"), владельцами которой на момент перевода денег и закупки облигаций внутреннего государственного займа были Валерия Гонтарева и Макар Пасенюк", - добавил адвокат.

Сердюк заявил, что поскольку глава "Ощадбанка" уклоняется от участия в суде и дачи объяснений о наличии средств Януковича на счетах банка, то защитники считают необходимым допросить Гонтареву и Пасенюка.

Как известно, по данным Генпрокуратуры, арест на активы организованной преступной группировки Януковича в сумме 1,5 миллиардов долларов был наложен в 2014 году, тогда же был открыт ряд производств, чтобы вернуть эти средства.

28 апреля 2017 стало известно, что суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных 1,5 миллиардов долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

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