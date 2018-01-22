Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокаты Януковича хотят допросить Гонтареву относительно спецконфискации

Понедельник, 22 января 2018, 16:43

Главу Нацбанка Валерию Гонтареву и управляющего директора ICU Макара Пасенюка необходимо допросить в качестве свидетелей по делу о 1,15 миллиардов долларов, которые были на счетах "Ощадбанка".

Об этом сообщил адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк.

По его словам, соответствующее заявление уже подано в Печерский райсуд Киева.

Он отметил, что Гонтареву и Пасенюка планируется допросить в рамках дела о защите чести, достоинства и деловой репутации против главы правления "Ощадбанка" Андрея Пышного  "из-за распространенной им недостоверной информации" о наличии на счетах более 1,15 миллиардов долларов Януковича.

"Еще в ноябре 2017 года "Ощадбанк" опроверг наличие на счетах Виктора Януковича 1,15 миллиардов долларов США, когда предоставил суду официальную информацию, что на 10 ноября 2016 года на его счетах находились средства в сумме 31 047 676,73 гривен и 87 674,04 долларов США", - сказал Сердюк.

Защитник заявил, что должностные лица "Ощадбанка" совершили служебный подлог и предоставили в Печерский суд ложную информацию о существовании определенного поручения от Януковича по размещению в данном банке средств и ценных бумаг.

Он добавил, что по требованию адвокатов немедленно обнародовать это поручение банк не отреагировал.

"Также без ответа остался и наш адвокатский запрос в ГПУ, поданный еще 5 декабря 2017 года, которым мы требовали предоставить копии поручения Виктора Януковича "Ощадбанку" и копии решения суда, на основании которого 28 апреля 2017 года проводилась спецконфискация около 1,2 миллиардов  долларов США, которые якобы принадлежали Виктору Януковичу", - сказал Сердюк.

Он отметил, что в Едином реестре судебных решений текст соответствующего решения суда отсутствует, но в тексте, распространенном СМИ, нет ни одного доказательства или ссылки на то, что Янукович имел отношение к конфискованным средствам.

"Но там фигурирует финансовая компания ICU (ООО" Инвестиционный капитал Украина"), владельцами которой на момент перевода денег и закупки облигаций внутреннего государственного займа были Валерия Гонтарева и Макар Пасенюк", - добавил адвокат.

Сердюк заявил, что поскольку глава "Ощадбанка" уклоняется от участия в суде и дачи объяснений о наличии средств Януковича на счетах банка, то защитники считают необходимым допросить Гонтареву и Пасенюка.

Как известно, по данным Генпрокуратуры, арест на активы организованной преступной группировки Януковича в сумме 1,5  миллиардов долларов был наложен в 2014 году, тогда же был открыт ряд производств, чтобы вернуть эти средства.

28 апреля 2017 стало известно, что суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных 1,5 миллиардов долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

Подробнее читайте по ссылке: "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко

Читайте также: Конфискованные миллиарда Януковича. версия Луценко

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичспецконфискацияГонтаревасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: