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Слідом за сином Авакова арешт зняли з нерухомості Чеботаря

Вівторок, 23 січня 2018, 11:42

Апеляційний суд Києва 15 січня скасував ухвалу про арешт квартири і двох будинків екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та його дружини у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ.

Про це йдеться в ухвалі суду, текст якої міститься в Єдиному реєстрі судових рішень.

Розглядаючи скаргу адвоката, апеляційна інстанція дійшла висновку, що Солом'янський райсуд Києва під час ухвалення відповідного рішення припустився  "істотних порушень кримінального процесуального закону".

Зокрема, зазначається в ухвалі, у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання та технічний носій, на якому зафіксовано судове провадження.

З огляду на зазначене апеляційний суд скасував рішення Солом'янського райсуду Києва від 2 листопада 2017 року про задоволення клопотання детектива НАБУ та накладення арешту на квартиру, що належить "особам 5 та 7" та 2 житлових будинки, що належать "особі 7".

За інформацією видання "Слово і Діло", особа 5 у справі про "рюкзаки Авакова" – це колишній заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар, а особа 7 – його дружина.

Апеляційний суд столиці направив матеріали справи назад до Солом'янського райсуду на новий розгляд.

Як повідомлялося, на початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та бізнесмена Володимира Литвина.

У грудні Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

Як відомо, у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено підозру.

1 листопада суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

Теми: АваковМВСсударешт
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