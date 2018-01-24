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Адвокат Януковича: Ця влада розміняла Крим на посади

Середа, 24 січня 2018, 12:14

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк заявляє, що люди, які прийшли до влади у 2014 році, не захищали Крим, а ділили посади, боячись, що повернеться Янукович.

Про це він сказав на брифінгу під час перерви у засіданні суду у справі про держраду Януковича.

"Захистом отримана дуже цінна інформація, яка буде використана проти Парубія та інших по справі про державний переворот, по справі про події на Майдані, що слухається у Печерському суді.

Свою причетність до немирних, збройних подій на Майдані Парубій підтвердив. Парубій підтвердив, що фактично Кримом розрахувались за можливість перебувати його команді при владі на той час і перебувати зараз", - сказав Сердюк.  

Він додав, що під час допиту Парубія захист отримав чимало корисної інформації.

"За результатами дослідження розсекреченого протоколу РНБО, було з’ясовано, що група осіб, прийшовши до влади, взявши на себе владу в країні, постала перед питанням, що робити: або захищати Крим, або захищати себе і свою владу в Києві. На той час особи зупинились на другому варіанті", - сказав Сердюк.

За його словами, влада не вживала жодних заходів для захисту Криму.

"Ніхто не намагався поговорити з кримчанами, ніхто не намагався відновити діалог з представниками Криму, не було введено надзвичайного стану. Фактично все, що робилось – це розподіл посад і утримання влади, до якої ці особи незаконно прийшли в лютому 2014 року", - сказав Сердюк.  

Другий захисник Януковича Ігор Федоренко також заявив, що влада "здала Крим".

"26, 27 та 28 лютого ці особи, що прийшли до влади в нашій країні, внаслідок незаконних дій, державного перевороту, більше за все боялися, що повернеться законний президент.

Коли вони у Києві організовували територіальну оборону навколо Києва, щоб  захистити себе, вони зрозуміли, що є питання по Криму, але якщо в Криму буде спокійно і вони не будуть чинити опір, то і їх ніхто не буде чіпати, то вони цю всю ситуацію спустили на тормоза, сказали не провокувати і не застосовувати зброю. Нас не чіпають – і добре. А Крим…. Та Бог з ним, з тим Кримом", - сказав Федоренко.

Сердюк додав, що це повністю узгоджується з показами військовослужбовців, "які були готові захищати свою країну, які чекали наказу з Києва, але нічого з Києва не отримували".  

"Уся відповідальність за події в Криму лежить виключно на людях, які на той час керували країною. Ці люди, в тому числі і Парубій, це добре розуміють, і тому хочуть перекласти це на плечі інших", - підсумував Сердюк.

Як відомо, 24 січня суд допитував спікера Верховної Ради Андрія Парубія у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів. Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

Ірина Балачук, УП  

"Українська правда" у Threads

Теми: справа про держзрадуЯнуковичПарубій
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