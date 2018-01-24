Лавров заявив, що київська "партія війни" хоче поховати "Мінськ"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що київська "партія війни" прагне перекреслити Мінські домовленості.



Про це він сказав в середу, виступаючи на відкритті XXVI Міжнародних Різдвяних освітніх читань "Моральні цінності і майбутнє людства", передає ТАСС.



За його словами, єдиним шляхом врегулювання ситуації на Донбасі залишається "повна і послідовна реалізація мінського комплексу заходів, схваленого Радою Безпеки ООН".

"Основна перешкода на цьому шляху – київська" партія війни ", яка хоче поховати мінські домовленості і йде на поводу у екстремістів, оголосивши блокаду Донбасу і прийнявши у Верховній Раді закон, який виправдовує силове вирішення внутрішньоукраїнської кризи", - заявив Лавров.



Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

В остаточній версії, згідно з попередніми рішеннями, прибрали згадку про Мінські угоди.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з законом про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія названа країною-агресором, і вважають, що цей закон віддаляє перспективи врегулювання конфлікту.

Президент України Петро Порошенко підкреслив, що прийнятий закон не суперечить Мінським домовленостям.

Росія здійснює військову агресію по відношенню до України з 2014 року. Постачає незаконним збройним формуванням на Донбасі техніку і підсилює їх лави солдатами своїх регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнським конфліктом".